Atlético goleia Alavés e continua a 10 pontos do líder FC Barcelona

30 Mar, 2019

Os ‘colchoneros’ resolveram o encontro, praticamente, nos primeiros 11 minutos, com um primeiro golo do médio Saúl Ñíguez, aos cinco, e outro do avançado Diego Costa.



Na segunda parte, o conjunto comandado por Diego Simeone aumentou a vantagem aos 59 minutos, pelo avançado Álvaro Morata, e, aos 84, fechou a contagem, pelo médio ganês Thomas.



Os madrilenos passaram, assim, a somar 59 pontos, contra 69 do líder FC Barcelona, que bateu em casa o Espanyol, no dérbi da cidade, por 2-0, graças a um ‘bis’ do argentino Lionel Messi.



Messi ‘bisou’ na segunda parte, com tentos aos 71 e 89 minutos, passando a contar 31 golos no campeonato, mais 13 do que o seu companheiro de equipa Luís Suárez, segundo melhor marcador da prova, e 25 no dérbi de Barcelona, em 33 encontros.



O argentino marcou o primeiro de livre direto, em ‘folha seca’, com o médio Victor Sánchez ainda a tocar na bola, mas a não evitar o golo, e concretizou o segundo na área, depois de um passe de Malcom, que tinha entrado aos 59 minutos.



Na luta pelo quarto lugar, atrás de FC Barcelona (69 pontos), Atlético (59) e Real Madrid (54), que no domingo recebe o Huesca, o Getafe (46) deu um passo atrás, ao perder por 2-0 na receção ao Leganés, que provisoriamente saltou para 11.º.



O uruguaio Michael Santos (49 minutos) e Juanfran (83), servido pelo argentino Guido Carrilo, que falhou um penálti (18), marcaram os tentos dos forasteiros.



Tendo em conta que o Alavés, quinto (44 pontos), também perdeu, o grande beneficiado na corrida ao último lugar de acesso à ‘Champions’ poderá vir a ser o Sevilha, sexto (43), que no domingo é anfitrião do Valência, sétimo (40).



No outro encontro do dia, entre duas equipas na luta pela despromoção, o Villarreal esteve a vencer fora o Celta de Vigo por 2-0, com tentos de Ekambi e Alfonso, mas os locais deram a volta (3-2), com um ‘bis’ de Iago Aspas e um golo de Max Gomez.