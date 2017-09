Atlético Madrid confirma regresso de Diego Costa

Lusa 27 Set, 2017, 22:16 | Futebol Internacional

"Estou muito feliz por voltar à minha casa. Sempre deixei claro meu carinho pelo Atlético e estou muito contente mesmo", disse o jogador de origem brasileira ao site oficial do clube, que representou entre 2012 a 2014.



Por castigo da FIFA, os 'colchoneros' só podem inscrever jogadores em janeiro de 2018 e, por isso, Diego Costa só vai voltar a vestir a camisola número 18 no inicio do próximo ano.



Costa esteve vinculado desde 2007 ao clube, transferido pelo Sporting de Braga, e depois de ter dado nas vistas no Penafiel, mas acabou emprestado até se afirmar em 2012.



O internacional manteve-se em Braga, por empréstimo, seguindo depois para Celta de Vigo, Albacete e Valladolid, e em 2010/11 entrou no Atlético Madrid, cumprindo 38 jogos, com oito golos marcados.



De seguida e após uma lesão, voltou a ser cedido, ao Rayo Vallecano, mas regressou em 2012/13 (44 jogos/20 golos) e ainda cumpriu a época de 2013/14 (52 jogos/36 golos).



O avançado acabaria por ser transferido para o Chelsea, com o qual conquistou duas ligas inglesas, depois de também ter sido campeão em Espanha, com o Atlético Madrid.