Atlético Madrid perde em casa e pode ser apanhado pelo Sevilha

Lusa 25 Abr, 2017, 22:58 / atualizado em 25 Abr, 2017, 22:58 | Futebol Internacional



Os 'colchoneros', que tiveram o português Tiago no banco como suplente não utilizado, sofreram a terceira derrota no Vicente Calderón esta temporada devido a um golo do italiano Soriano, alcançado já perto do fim, aos 82 minutos.



O Atlético Madrid continua a somar 68 pontos e pode ser igualado pelo Sevilha, que na quinta-feira recebe o Celta de Vigo.



Por seu lado, o Villarreal passou provisoriamente a ter quatro pontos de vantagem sobre o Athletic Bilbau no quinto lugar.



No lado oposto da tabela, com o guarda-redes Rui Silva e o defesa Ruben Vezo no banco, o Granada, penúltimo classificado, foi derrotado em casa pelo Málaga, por 2-0, e pode terminar a jornada a 10 pontos da salvação, caso o Leganes vença na receção ao Las Palmas.



Ramirez, aos 47 e 90+2 minutos, fez os dois golos do Málaga, que contou com o português Duda a partir dos 68.



Um lugar acima do Granada e também a lutar para ficar no principal escalão está o Sporting Gijon, que empatou em casa a uma bola com o Espanyol e ficou provisoriamente a três pontos de sair da zona de descida.



Rodriguez deu vantagem à formação de Gijon, aos 39 minutos, mas a equipa de Barcelona respondeu por Moreno, aos 55.