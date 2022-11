Atlético Madrid perde em Maiorca e continua em crise

Com João Félix a cumprir suspensão nos "colchoneros", o Maiorca bateu a formação da capital graças a um golo solitário do kosovar Muriqi, alcançado logo aos 16 minutos.



É o terceiro encontro consecutivo da equipa de Diego Simeone sem vencer no campeonato, quinto contando com todas as provas, situação que fez o Atlético Madrid cair para o quarto lugar, por troca com a Real Sociedad, e com a possibilidade de ainda terminar a ronda em quinto, caso o Bétis pontue esta quinta-feira em Valência.



O Atlético segue com 24 pontos, em igualdade com o Bétis e também com o Athletic Bilbau, que já atuou nesta jornada (triunfo caseiro por 3-0 sobre o Valladolid), enquanto a Real Sociedad é o novo terceiro posicionado, com 26.



Por seu lado, o Maiorca subiu ao 10.º lugar, com 19 pontos.