Atlético Madrid vence Bétis 1-0 e é líder provisório em Espanha

Lusa Comentários 07 Out, 2018, 17:40 | Futebol Internacional

Aproveitando a derrota de véspera do Real Madrid por 1-0 na visita ao surpreendente Alavés e o facto de o FC Barcelona jogar mais tarde no difícil terreno do Valência, os ‘colchoneros’ atingiram os 15 pontos, mais um do que os principais rivais e o ‘carrasco’ dos ‘merengues’.



O avançado argentino Ángel Correa saiu do banco aos 57 minutos e, aos 74, recuperou a bola no meio-campo, combinou com um companheiro e, à entrada da área, rematou forte e colocado, no único tento de uma partida muito equilibrada.



Gelson Martins não saiu do banco dos anfitriões, enquanto William Carvalho entrou aos 17 para substituir Guardado.



O Bétis, que só neste desafio sofreu o primeiro golo fora em jogos oficiais, poderia ter-se isolado na frente, uma vez que partilhava os mesmos 12 pontos do rival.



Ruben Semedo foi titular na defesa do Huesca, mas não conseguiu evitar a derrota por 1-0 em casa do Valladolid, com tento solitário do médio Rúben Alcaraz (28).



Além do Valência-FC Barcelona, às 19:45, jogam-se ainda hoje o Sevilha–Celta de Vigo e o Espanyol–Villarreal.