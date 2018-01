Atlético Madrid vence e segura segundo lugar da liga espanhola

Lusa 06 Jan, 2018, 17:23 | Futebol Internacional

O argentino Ángel Correa adiantou os madrilenos no marcador, aos 18 minutos, com Diego Costa a fixar o resultado final, aos 68 minutos, e a ser expulso na sequência, por acumulação de amarelos.



A equipa comandada por Diego Simeone soma 39 pontos, menos seis do que o líder FC Barcelona, enquanto o Getafe permanece na oitava posição.



Na perseguição ao Atlético Madrid continua o Valência, que hoje venceu em casa o Girona por 2-1, com o português Gonçalo Guedes em destaque, ao protagonizar o lance que acabaria por resultar num autogolo de Ramalho, aos 27 minutos, igualando na altura a partida. Daniel Parejo, aos 48, de penálti, colocou os valencianos na frente, num jogo em que Portu, aos oito minutos, tinha adiantado a equipa de Girona.



O Valência está em terceiro com 37 pontos, enquanto o Girona permanece em 10.°.