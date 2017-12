Atlético Madrid vence Real Sociedad e fica a seis pontos do FC Barcelona

Lusa 02 Dez, 2017, 19:11 | Futebol Internacional

O Atlético começou a perder, depois de um golo de grande penalidade de Willian José, aos 28 minutos, mas deu a volta na segunda parte, com tentos de Filipe Luís, aos 63, e de Antoine Griezmann, aos 88.



O resultado deixa os pupilos de Diego Simeone no terceiro lugar com 30 pontos, a seis do FC Barcelona, que hoje empatou (2-2) em casa com o Celta de Vigo.



Já a Real Sociedad, que contou com Kévin Rodrigues no 'onze', falhou o 'assalto' aos lugares europeus e está provisoriamente no sétimo lugar, com 19 pontos.



O jogo começou com maior ascendente da equipa 'txuriurdin', que pressionava alto em casa dos 'colchoneros', com muito desacerto na defesa.



Aos 28 minutos, depois de Xabi Prieto já ter ameaçado o golo, Oblak derrubou Oierzábal na área e, na conversão do castigo máximo, Willian José fez o primeiro tento do encontro.



Aos 35 e 37 minutos, o argentino Correa teve nos pés duas oportunidades para igualar a partida, mas o guarda-redes Rulli levou a melhor no um para um nas duas ocasiões.



Depois do intervalo, o Atlético voltou a entrar com maior ascendente e, aos 48 minutos, Correa voltou a dispor de uma oportunidade soberana, após uma grande jogada de Koke, mas o argentino rematou por cima.



Rulli voltou a brilhar, aos 60 minutos, ao encaixar um remate de fora da área do francês Griezmann, e o empate chegou três minutos depois, quando o lateral brasileiro Filipe Luís tirou um defesa da frente na área antes de rematar colocado.



A Real Sociedad respondeu, com novo remate para fora de Xabi Prieto, aos 67 minutos, mas rapidamente a equipa da casa voltou a dominar o jogo.



Griezmann voltou a tentar, aos 72 minutos, ao responder de cabeça a um cruzamento de Saúl Ñiguez, mas Rulli voltou a estar em grande nível e impediu o 2-1.



O avançado francês acabou mesmo por decidir o encontro, aos 88, ao empurrar para o fundo da baliza um passe de cabeça de Saul Ñiguez, consumando a 'remontada' a poucos minutos do fim.



Ainda hoje, o Real Madrid procura encurtar distâncias para o FC Barcelona na visita ao Athletic de Bilbau, pelas 19:45.



No primeiro jogo do dia, os catalães deixaram fugir os primeiros pontos da época a jogar em casa, e até estiveram a perder, devido a um golo de Iago Aspas, aos 20.



Messi empatou dois minutos depois e Suárez consumou a reviravolta aos 62, mas Gómez empatou aos 70 e impôs um deslize aos 'culés', que na terça-feira recebem o Sporting na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.