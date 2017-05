Atlético Nacional conquista supertaça sul-americana

Mário Aleixo - RTP 11 Mai, 2017, 11:03 | Futebol Internacional

O Atlético Nacional conquistou a supertaça sul-americana de futebol, ao golear a Chapecoense, por 4-1, na segunda mão da final, em Medellín, depois de ter perdido por 2-1 em solo brasileiro.



Dayro Moreno, aos dois e 66 minutos, e Andrés Ibargüen, aos 31 e 79, marcaram os golos da formação colombiana, que assegurou o seu sétimo título internacional, enquanto Tulio de Melo, aos 82, reduziu para os brasileiros, que ficaram em inferioridade pouco depois, por expulsão de Andrei Girotto.



O embate, presenciado pelos sobreviventes Alan Ruschel, Helio Neto e Jackson Follmann, foi antecedido de homenagens às vítimas do acidente de novembro de 2016.



O guarda-redes Arthur Moraes, que jogou no Benfica e no Sporting de Braga, foi titular na Chapecoense, que regressou a solo colombiano, cinco meses depois do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, a maioria das quais da equipa brasileira.



As equipas deviam ter-se defrontado em 29 novembro de 2016, na final da Taça Sul-Americana, mas o avião que transportava a equipa brasileira caiu, matando 71 pessoas, e o troféu foi atribuído à Chapecoense, por proposta do clube colombiano.



O Atlético Nacional já tinha vencido a Taça Libertadores, a principal competição de clubes da América do Sul, o que lhe garantiu a presença na Supertaça, a disputar com o detentor da Taça Sul-Americana.



Em 29 de novembro, 19 futebolistas da equipa brasileira morreram num acidente perto de Medellin, quando o avião a caiu por falta de gasolina: a aeronave transportava 77 pessoas, sendo que 71 faleceram.