Atuais "big four" da Alemanha doam 20ME aos clubes mais necessitados

“Esta ação demonstra que a solidariedade na Bundesliga não é uma palavra vazia. Estamos muito gratos aos quatros clubes envolvidos na Liga dos Campeões pela ajuda que estão a dar”, afirmou o presidente da DFL, Christian Seifert, referindo-se também ao Bayer Leverkusen e ao Leipzig.



Dos 20 milhões de euros, 12,5 surgem dos direitos de televisão e o restante dos ‘cofres’ de cada um dos quatro emblemas. A DFL vai ficar responsável pela sua distribuição, de acordo com as necessidades de cada um dos emblemas da primeira e segunda divisão.



“Nestes tempos difíceis, o importante é que os mais fortes apoiem os fracos”, disse o presidente do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge.



Nos últimos dias, o presidente do Borussia Dortmund, clube onde alinha o português Raphael Guerreiro, deixou críticas à alegada “má administração” de alguns clubes, mas também optou por entrar no processo, devido à “situação excecional” que o futebol está a viver.



“Sempre dissemos que seriamos solidários com os clubes que precisam, numa altura em que não conseguem sobreviver sozinhos”, frisou Hans-Joachim Watzke.



A Bundesliga e a 2.Bundesliga estão paradas desde o início de março e assim vão continuar, pelo menos, até 30 de abril, de acordo com a DFL.



