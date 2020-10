Augsburgo falha liderança isolada da Bundesliga, Bayern Munique vence nos descontos

O empate deixou o Augsburgo com sete pontos, os mesmos que o Leipzig, que no sábado goleou o Schalke 04, por 4-0, e que o Eintracht Frankfurt, que se impôs ao Hoffenheim, por 2-1.



Num jogo decidido nos descontos, o Bayern Munique, que na semana passada perdeu com o Hoffenheim (4-1) e terminou uma série de 23 vitórias consecutivas e 32 jogos sem perder, impôs-se ao Hertha Berlim por 4-3, com um ‘poker’ de Lewandowski.



Os campeões alemães e europeus, que viram ser-lhes anulado um golo após recurso ao videoárbitro, aos 36 minutos, estiveram a vencer por 2-0, graças aos dois primeiros golos de Lewandowski, aos 40 e 51 minutos.



No segundo tempo, Cordoba, aos 60, e Matheus Cunha, aos 71, empataram a partida, na qual o avançado polaco voltou a colocar os bávaros em vantagem, aos 85 minutos.



Apenas três minutos depois, Ngankam, que tinha acabado de entrar em campo, voltou a empatar a partida, desempatada já nos descontos, aos 90+2, por Lewandowski, na conversão de uma grande penalidade.



O Bayern Munique segue no quarto posto, em igualdade pontual com Borussia Dortmund, Hoffenheim e Werder Bremen, a um ponto do trio que lidera a competição.