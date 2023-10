Augsburgo goleia Heidenheim depois de ter estado a perder por 2-0

O Heidenheim começou bem, com dois golos de ‘rajada’ por Tim Kleindiest, aos 17 minutos, e Jan-Niklas Beste, aos 18, mas o Augsburgo, na estreia do seu novo treinador dinamarquês Jess Thorup, deu a volta ainda antes do intervalo.



Philip Tietz reduziu para 2-1 aos 29 minutos, o dinamarquês Mads Pedersen empatou aos 40 e o bósnio Ermedin Demirovic concretizou a reviravolta no Voith-Arena, aos 42.



Na segunda parte, o Augsburgo elevou a vantagem por Félix Uduokhai, aos 64 minutos, e selou o resultado final em 5-2 pelo kosovar Elvis Rexhbeças, aos 86, na conversão de uma grande penalidade.



O Augsburgo, que somou a segunda vitória na presente edição da Bundesliga, ascendeu do 15.º ao 10.º lugar, com oito pontos, ultrapassando o Heidenheim, que, com a quinta derrota sofrida, segunda consecutiva, caiu do 10.º para o 11.º posto, com sete.



O Colónia alcançou o seu primeiro triunfo na receção ao Borussia Mönchengladbach, vencendo por 3-1, e com os três pontos averbados deixou a última posição da tabela classificativa, subiu ao 16.º lugar e entregou a lanterna-vermelha ao Mainz.



O austríaco Florian Kainz, com dois golos de grande penalidade, aos nove e aos 76 minutos, e o ex-Benfica Luca Waldschmidt, aos 90, foram os marcadores dos golos do Colónia. O suíço Nico Elvedi fez o golo do Borussia Mönchengladbach, aos 63.



A formação do Colónia segue no lugar de acesso às eliminatórias de despromoção (16.º), com quatro pontos, com dois de vantagem sobre o Mainz, último, enquanto o Borussia Mönchengladbach caiu de 12.º para o 13.º, com seis.