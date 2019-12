Augusto Inácio é o novo treinador da equipa brasileira do Avaí

Numa nota publicada na rede social Twitter o clube confirma a contratação do técnico luso, de 64 anos, que começou a temporada 2019/20 ao serviço do Desportivo das Aves.



Num "Brasileirão" ganho pelo Flamengo de Jorge Jesus, o novo clube do antigo treinador do Sporting, entre outros emblemas, ficou em 20.º e último e desceu à "Série B".



Este será o sétimo país da carreira internacional de Augusto Inácio, após o Al Ahli (Qatar), Ionikos (Grécia), Foolad (Irão), Interclube (Angola), Roménia (Vaslui) e Egito (Zamalek).