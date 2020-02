Autogolo dá vitória 1-0 ao líder Olympiacos de Pedro Martins em casa do PAOK

Um autogolo do defesa Dimitris Giannoulis valeu ao Olympiacos de Pedro Martins importante triunfo, por 1-0, em casa do perseguidor PAOK, de Abel Ferreira, dilatando assim a vantagem no campeonato grego à 25.ª jornada.