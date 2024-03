Autogolo de Al Musrati vale derrota do Besiktas

Um autogolo do ex-bracarense Al-Musrati deu hoje a vitória ao líder Galatasaray na visita ao Besiktas, do treinador português Fernando Santos, em jogo da 28.ª jornada do campeonato turco de futebol.

No dérbi em Istambul, a equipa do antigo selecionador português ainda ficou reduzida a 10 jogadores, por expulsão do central Omar Colley, já aos 88 minutos.



O resultado deixa o Galatasaray na liderança, com 75 pontos, mais dois do que o Fenerbahçe, enquanto o Besiktas é quarto, com distantes 46 pontos, os mesmos do Trabzonspor, terceiro e com menos um jogo.



Em jogo disputado de manhã, o Pendiksor, 19.º e penúltimo e treinado por Ivo Vieira, sofreu a quarta derrota consecutiva, ao perder em casa com o Konyaspor, 13.º classificado, num jogo em que o defesa português Sequeira foi titular.