Autogolo em Valência dá vitória e `cola` Atlético de Madrid à liderança

Depois de ter cedido um ‘nulo’ em casa a meio da semana para a Liga dos Campeões, frente ao Lokomotiv de Moscovo, os ‘colchoneros’ voltaram a ficar aquém do esperado e nem mesmo o português João Félix, que ‘saltou’ do banco, aos 46 minutos, conseguiu ‘mexer’ com o jogo e ter influência direta no resultado.



O lance que decidiu a partida surgiu já na reta final, aos 79 minutos, quando o belga Yannick Carrasco, numa jogada conduzida por si, cruzou para o interior da área e viu Antonio Latorre Grueso ser infeliz ao introduzir a bola na própria baliza.



Os ‘rojiblancos’, agora com 23 pontos, mas menos um jogo disputado, repartem o primeiro lugar com a Real Sociedad, sendo que os bascos podem voltar a isolar-se no topo, caso vençam nesta ronda o Villarreal.



O Valência, que teve Gonçalo Guedes de início e Thierry Correia a partir do minuto 70, segue na 10.ª posição, com 12.



Horas antes, o Elche podia ter ascendido, de forma provisória, ao quarto lugar da classificação, mas, em inferioridade numérica desde o minuto 45+3, empatou a um golo na receção ao Cádiz, mantendo o quinto posto, com 15 pontos, enquanto os visitantes estão em oitavo, com 13.



Ainda hoje, o Huesca recebe o Sevilha e o campeão Real Madrid é o anfitrião do Alavés.