Avançado Aubameyang contraiu malária e está hospitalizado

”, escreveu Aubameyang, na rede social Instagram.No mesmo texto, que surge acompanhado de uma fotografia sua no hospital, o avançado, de 31 anos, confessou que, nas últimas semanas, não se sentia nas melhores condições, mas assegurou que vai “”.Aubameyang ficou ontem (quinta-feira) de fora do jogo do Arsenal com o Slavia de Praga, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, depois de no domingo já ter falhado o duelo dos "gunners" com o Sheffield United, para a Liga inglesa.

O internacional gabonês esteve ao serviço da seleção no final de março, participando no embate com a República Democrática do Congo, no qual marcou um dos golos da vitória por 3-0, que permitiu ao Gabão qualificar-se para a fase final da CAN2021.