Avançado Carlos Vinicius deixa Rio Ave e reforça Mónaco

Lusa Comentários 30 Jan, 2019, 17:20 | Futebol Internacional

Carlos Vinicius, de 23 anos, marcou 14 golos em 20 encontros (em todas as competições) ao serviço do Rio Ave na presente temporada, tendo faturado oito tentos para a I Liga portuguesa, que o colocavam no quinto posto dos melhores marcadores.



O Nápoles recrutou Carlos Vinicius ao Real Massamá no ano passado, quando o ponta-de-lança (1,90 metros) se destacou na II Liga portuguesa ao apontar 20 golos em 39 partidas e, agora, cede-o por empréstimo ao Mónaco até ao final da época.



Depois de Fabregas (Chelsea), Ballo-Touré (Lille), Naldo (Schalke 04), Vainqueur (Antalyaspor) e Gelson Martins (Atlético Madrid), Vinicius é o sexto reforço do mercado de inverno do emblema do Principado, que segue em penúltimo lugar na Ligue 1 francesa.