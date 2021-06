Avançado congolês do Estugarda suspenso por três meses por falsa identidade

O congolês Silas Wamangituka, do Estugarda, foi suspenso durante três meses pelo tribunal desportivo da Federação Alemã de Futebol, por ter jogado com falsa identidade, e terá que pagar 30 mil euros de multa, anunciou hoje o organismo.