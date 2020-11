Avançado do FC Barcelona Ansu Fati com rotura do menisco interno do joelho esquerdo

Enric Fontcuberta - EPA

O futebolista espanhol Ansu Fati, que sábado saiu ao intervalo do encontro FC Barcelona-Bétis, vencido pelo clube "blaugrana" por 5-2, sofreu uma rotura do menisco interno do joelho esquerdo, indicou o clube da primeira liga espanhola.