Avançado francês de 17 anos reforça Bayern Munique

Os campeões alemães não especificaram a duração do contrato, nem os pormenores do negócio, mas a revista Kicker avança que o clube vai pagar aos franceses 15 milhões de euros, com a verba a poder subir mediante presenças e objetivos.”, analisou o treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann.O técnico disse também que Tel não é um substituto direto de Lewandowski, que saiu para o FC Barcelona, mas que pode vir a ser um dos melhores avançados e que foi nessa perspetiva que o clube o contratou, um jovem talento que pode vir a ser de classe mundial.O avançado formou-se no Rennes, clube em que na última época chegou à equipa principal.