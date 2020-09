Avançado gabonês Aubameyang renova com Arsenal até 2024

Aubameyang, que estava ligado aos `gunners` até 2021, está a iniciar a quarta temporada no emblema de Londres, depois de ter sido contratado aos alemães do Borussia Dortmund, em janeiro de 2018, por 64 milhões de euros (ME).

"Nunca tive dúvidas em renovar por este clube. Sinto que pertenço aqui. Acredito no Arsenal. Juntos, poderemos alcançar grandes feitos. Temos aqui algo especial e acredito que o melhor está para vir", afirmou o avançado, de 31 anos, em declarações reproduzidas no site dos londrinos.

O melhor jogador africano em 2015 é atualmente o `capitão` do Arsenal, ao serviço do qual leva 111 jogos e 72 golos, dois dos quais já na presente época, o primeiro na Supertaça de Inglaterra, em que os `gunners` bateram o campeão Liverpool, e o segundo no sábado, no triunfo sobre o Fulham (3-0), na primeira jornada da `Premier League`.

Na época passada, `Auba` foi o terceiro melhor marcador da `Premier League`, com 22 tentos, os mesmos que tinha anotado em 2018/19 e que lhe valeram o troféu de goleador máximo da prova, juntamente com Mohamed Salah e Sadio Mané.

Pelo Arsenal, o avançado gabonês conquistou uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça, além de ter ajudado os londrinos a chegar à final da Liga Europa em 2019, perdida para o rival Chelsea.

Após ter passado pelos escalões de formação de Nice, Laval, Rouen, Bastia e AC Milan, Aubameyang representou Dijon, Lille, Mónaco e Saint-Étienne, antes de rumar ao Borussia Dortmund, em 2013.