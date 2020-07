Avançado Griezmann lesiona-se e está em risco para o resto da temporada

Em comunicado, o clube explica que Griezmann foi submetido a exames hoje que confirmaram a lesão e, sem indicar o tempo de paragem, refere que “a evolução da recuperação ditará a disponibilidade” do jogador.



Griezmann, que é atualmente o quarto jogador com mais minutos na equipa do FC Barcelona esta época, foi substituído no sábado, pelo uruguaio Luís Suárez, ao intervalo do jogo com o Valladolid, que os catalães venceram por 1-0.



Com duas jornadas por disputar, o FC Barcelona segue na segunda posição da liga espanhola, com menos um ponto do Real Madrid, que lidera e tem menos um jogo.



Os catalães disputam em 08 de agosto a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, adiada devido à pandemia de covid-19, frente ao Nápoles, depois do empate a um golo em Itália.



O vencedor da eliminatória garante presença na fase final da competição, que decorrerá em Portugal entre 12 e 23 de agosto.