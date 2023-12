Osimhen, eleito melhor jogador africano do ano, chegou ao clube italiano em julho de 2020 e, na época passada, foi uma das principais figuras da equipa que se sagrou campeã italiana.



Victor Osimhen, que em 2015 ‘brilhou’ no Mundial de sub-17 com 10 golos apontados, começou a carreira na Europa nas camadas jovens do Wolfsburgo, passando depois pelos belgas do Charleroi e pelos franceses do Lille, antes de chegar à formação italiana.