Avançado português Rafael Leão eleito melhor jogador da Serie A em setembro

O internacional português Rafael Leão, do AC Milan, foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano no mês de setembro, anunciou hoje a Liga transalpina de futebol no seu site oficial.

O avançado luso, de 24 anos, foi o mais votado pelos adeptos, tendo superado a concorrência de jogadores como Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Andrea Colpani (Monza), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles) ou Lautaro Martínez (Inter Milão).



Em setembro, Rafael Leão participou nos cinco encontros dos ‘rossoneri’ na Serie A, quatro dos quais como titular, tendo assinado três golos, diante de Roma, Inter e Verona, e duas assistências, ambas no triunfo sobre a Lazio (2-0).



O AC Milan lidera isolado o campeonato italiano, com 21 pontos, mais dois do que o rival Inter, quando estão decorridas oito jornadas.



Leão encontra-se atualmente ao serviço da seleção portuguesa, que hoje defronta a Eslováquia, no Estádio do Dragão, em jogo do Grupo J de qualificação para o Euro2024.