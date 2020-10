Avançado Raúl Jimenez prolonga contrato com Wolverhampton até 2024

Na sua página oficial, o clube refere que desde a sua chegada, em 2018, por empréstimo do Benfica, o mexicano tem sido “mortal” no ataque, tendo apontado 43 golos em 103 jogos.



O clube, que não revela os valores envolvidos no negócio, lembra que Raúl Jiménez foi eleito o melhor da temporada passada por adeptos e companheiros de equipa.



O avançado mexicano, que se vinculou em definitivo ao clube inglês na época passada, foi o melhor marcador dos ‘Wolves’ nas duas últimas temporadas, e segue com dois golos na ‘Premier League’ após quatro jornadas disputadas.