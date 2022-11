Avram Glazer fez elogio a Cristiano Ronaldo

“É um grande jogador (da história) do Manchester United, aprecio tudo o que fez pelo clube e desejo-lhe a maior das sortes para o futuro”, disse o empresário, questionado pela "Sky News", perto da sua casa em West Palm Beach, na Florida.Glazer falou pela primeira vez do jogador português, desde que na terça-feira os "red devils" e Cristiano Ronaldo acertaram a rescisão por mútuo acordo e no seguimento da entrevista do avançado a Piers Morgan, em que criticou o clube, a direção e o treinador.Questionado pela Sky News, o empresário reiterou que o conselho diretivo está a estudar alternativas para o clube: “”, disse, num momento em que se admite a venda do clube.”, tinha informado o clube na terça-feira, no mesmo dia em que anunciou a saída de Ronaldo.