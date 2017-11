Ayman al-Hakim apresenta demissão de cargo de selecionador da Síria

Lusa 16 Nov, 2017, 16:37 | Futebol Internacional

O técnico, de 57 anos, decidiu demitir-se "depois dos comentários recentes do presidente, Salah Ramadan", mas mostrou-se "orgulhoso do progresso da seleção durante o último período", apontando as "circunstâncias difíceis" em torno da formação.



A demissão do treinador ainda não foi aceite pela federação, mas um dos dirigentes disse à agência noticiosa AFP que o organismo vai pronunciar-se nos próximos dias.



O presidente da federação já tinha pedido a al-Hakim para se demitir, mostrando a intenção de contratar um técnico estrangeiro para o substituir, e as duas partes vão reunir-se na próxima semana.



Apesar do conflito em que está envolvida, e que deixou o país com mais de 330 mil mortos e milhões de deslocados e refugiados, a equipa de futebol tem obtido bons resultados, tendo perdido a hipótese de chegar ao Mundial2018 apenas no 'play-off' de apuramento asiático, com a Austrália.