Bah e Hjulmand nos convocados da Dinamarca

A Dinamarca anunciou os convocados para os duelos com a Suíça e a Sérvia referentes à primeira e segunda jornadas da Liga das Nações.





Entre os eleitos pelo novo selecionador Morten Wieghorst, destaca-se a presença do lateral do Benfica Alexander Bah e do médio do Sporting Morten Hjulmand.





A seleção dinamarquesa estreia-se na nova edição da competição com um duplo-compromisso em casa, primeiro, no dia 5 de setembro, frente aos helvéticos, e depois, no dia 8, frente aos sérvios.