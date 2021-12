Bahrain de Hélio Sousa empata com o Iraque na Taça das Nações Árabes

O Bahrain, orientado pelo treinador português Hélio Sousa, empatou 0-0 com o Iraque, na segunda jornada do Grupo A da Taça das Nações Árabes de futebol, a decorrer em Doha, no Qatar.