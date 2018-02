Bakary Sagna assina contrato pelo Benevento

Mário Aleixo - RTP 03 Fev, 2018, 12:12 / atualizado em 03 Fev, 2018, 12:12 | Futebol Internacional

Sagna, de 33 anos, que era um jogador livre desde julho, depois de terminar o contrato com o Manchester City, assinou até 30 de junho com o conjunto transalpino.



"Na manhã deste sábado, no centro desportivo Caravaggio Sporting Village de Nápoles, foi alcançado um acordo entre o Benevento e o futebolista Bakary Sagna", lê-se no comunicado do 20º e último classificado da Serie A italiana.



O contrato do francês inclui uma opção para a renovação por mais um ano, até 30 de junho de 2019, adianta ainda o Benevento, que somou duas vitórias, um empate e 19 derrotas nas primeiras 22 jornadas do campeonato italiano, para um total de sete pontos.



No domingo, o Benevento, que está a 12 pontos da zona de salvação, recebe o líder Nápoles, em encontro da 23ª jornada da prova, marcado para as 19h45 em Lisboa.