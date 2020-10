Bakayoko cedido pelo Chelsea ao Nápoles de Mário Rui

Bakayoko cedido pelo Chelsea ao Nápoles de Mário Rui

“Bem-vindo Tiémoué”, escreveu Aurelio de Laurentiis no Twitter, anunciando assim a chegada do médio internacional francês de 26 anos, que nas últimas duas temporadas esteve emprestado ao AC Milan e ao Mónaco, respetivamente.



Bakayoko junta-se assim ao internacional português Mário Rui na formação comandada por Gennaro Gattuso, que no domingo não compareceu ao jogo diante da Juventus, da terceira jornada da Liga, devido aos casos de covid-19 detetados no balneário napolitano.