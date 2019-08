Barcelona e Bayern Munique negoceiam empréstimo de Philippe Coutinho

Lusa Comentários 16 Ago, 2019, 21:31 | Futebol Internacional

“Podemos confirmar que existe um acordo de princípio, neste caso, para o empréstimo Coutinho, e a partir disso, devemos selar a operação”, assumiu Guillermo Amor, diretor das relações institucionais do clube, em declarações à estação Movistar LaLiga.



O brasileiro não tem espaço na equipa de Valverde, que prescindiu dos seus serviços para a estreia no campeonato, esta noite em Bilbau.



Oriundo do Liverpool há um ano, pela cifra recorde, para o clube, de 120 milhões de euros, mais 40 milhões em variáveis, Coutinho nunca se impôs e foi perdendo espaço na equipa, acabando mesmo por ser várias vezes assobiado em Camp Nou.



Coutinho faz parte da lista dos atletas transferíveis e era dado como possível moeda de troca com o Paris Saint-Germain, no objetivo do Barcelona garantir o regresso do seu compatriota Neymar.