Barcelona e Sevilha vencem e sobem ao pódio em Espanha

O ponta de lança gabonês Pierre-Emerick Aubameyang fez o único golo da partida no País Basco, aos 11 minutos, dando a vitória aos catalães, que somam agora 63 pontos e estão no segundo posto da La Liga, a 15 pontos do líder Real Madrid, mas com menos um jogo do que os "merengues".



O Sevilha segue na última posição do pódio, também com 63 pontos, depois de ganhar no reduto do Levante, com o mexicano ex-FC Porto Jesús Corona a "bisar", aos 14 e 27 minutos, e Jules Koundé a fazer o terceiro dos andaluzes, aos 81.



Pelo meio, Jose Luis Morales ainda empatou o encontro, aos 22 minutos, de grande penalidade, mas falharia outro castigo máximo, aos 71, que na altura teria dado nova igualdade ao Levante, formação que segue em zona de despromoção e que contou com o português Rúben Vezo a titular.



O FC Barcelona e o Sevilha ultrapassaram o Atlético de Madrid (61 pontos), que empatou na quarta-feira com o Granada (0-0), mas continuam distantes do Real Madrid.



Já o Athletic Bilbau (oitavo, com 48 pontos) bateu o Cádiz (17.º, com 31) por 3-2, enquanto o Rayo Vallecano (14.º com 37), com o luso Kevin Rodrigues no banco, ganhou ao Espanyol (12.º, com 39), por 1-0.