Barcelona empata em Valência e mantém quatro pontos de avanço

Lusa 26 Nov, 2017, 22:27 | Futebol Internacional



Aos 29 minutos, Lionel Messi rematou, o guarda-redes Neto deu um ‘frango’ e foi tirar a bola já depois de ultrapassar claramente a linha de golo, mas o árbitro Iglesias Villanueva e os seus auxiliares não sancionaram o lance: a Espanha não utiliza tecnologia da linha de baliza e só para a próxima época vai usar o videoárbitro.



O avançado ex-benfiquista Rodrigo (60 minutos) colocou o Valência na frente, mas o lateral-esquerdo Jordi Alba (82) empatou e deixou tudo igual na frente.



O Barcelona comanda com 35 pontos, mais quatro do que o Valência (31), enquanto Atlético de Madrid e Real Madrid, que venceram sábado, somam 27, encurtando assim dois pontos para os rivais.



Com o português Nelson Semedo no ‘onze’, o Barcelona foi mais forte no primeiro tempo, com uma pressão alta que não deixava o adversário pensar o seu jogo, mas o ‘nulo’ mantinha-se ao intervalo.



O Valência surgiu transfigurado na etapa complementar e o português Gonçalo Guedes (60) serviu José Gayá, que cruzou para Rodrigo fazer o 1-0, antecipando-se ao guarda-redes Ter Stegen.



O Valência era agora uma equipa mais musculada, aguerrida, mas não conseguiu controlar o génio de Messi, que ‘descobriu’ Jordi Alba nas costas de Montoya e o médio dos catalães restabeleceu o empate.



O português Ruben Vezo (86) ainda entrou para o Valência, mas o resultado não se alterou.



O Villarreal esteve para destronar o Sevilha do quinto lugar, mas, a vencer por 2-0 durante já o segundo tempo, permitiu a reviravolta dos andaluzes, que assim ampliaram o fosso para quatro pontos, fugindo para os 25 contra os 21 do rival.



O avançado congolês Bakambu (19) e o colombiano Carlos Bacca (53) adiantaram os anfitriões, mas o francês Lenglet (56) e o italiano Vásquez (57) empataram de rajada, com o desafio a decidir-se pelo argentino Banega (78), de penálti, que ‘expulsou’ Victor Ruiz.



O lateral esquerdo luso Kevin Rodrigues foi titular no empate cedido pela Real Sociedad ante o Las Palmas (2-2). Resultado precioso para os ilhéus, penúltimos com sete pontos, mas penalizador para as ambições europeias dos bascos, sétimos com 19 pontos, agora a dois do sexto.



Na Galiza, Deportivo da Corunha e Athletic Bilbau empataram-se (2-2) na fuga aos lugares de despromoção, destacando-se o golo do portista Adrian López, o seu segundo esta época, que na altura valia o empate 1-1.



Os galegos são 17.º, com 12 pontos, cinco acima da linha de água, enquanto os bascos têm mais um, 13.