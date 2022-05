Barcelona ganha e solidifica segundo lugar na La Liga

Em Camp Nou, o triunfo "blaugrana" começou a desenhar-se aos 30 minutos pelo avançado holandês Memphis Depay, no primeiro remate da equipa no jogo.De uma bola solta na área, o avançado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang fez o 2-0 aos 41, com pontapé desajeitado, antes de fazer o terceiro, aos 48, novamente a passe do francês Ousmane Dembele, com quem já tinha feito dupla nos alemães do Borussia Dortmund.De um mau passe do guarda-redes surgiu o golo dos galegos, com a bola a chegar a Iago Aspas, que aos 50 reduziu para 3-1, mas as aspirações dos forasteiros ruíram oito minutos depois, com a expulsão do defesa colombiano Jeison Murillo.O FC Barcelona soma 72 pontos em 36 jogos, mais sete do que o Sevilha, com 65, que esta quarta-feira recebe o Maiorca, e oito do que o Atlético Madrid, que visita o Elche. O Celta de Vigo é 11.º, já garantindo a permanência, com 43 pontos.O Granada do guarda-redes português Max e do defesa Domingos Duarte, ambos titulares, sofreu para conquistar importante triunfo 1-0 sobre o Athletic Bilbau.Alex Collado, aos 35 minutos, apontou o único golo de um jogo emocionante nos minutos finais, com os forasteiros a reclamar um penálti nos descontos, nos quais ainda atiraram uma bola ao poste. Entre os dois lances, e na sequência da possível infração na área, foi anulado o 2-0, por indicação do VAR, em contra-ataque, por fora de jogo.O Granada é 16.º com os mesmos pontos do Getafe, que tem um jogo a menos, mantendo cinco de vantagem para o Maiorca, em zona de descida e com um desafio por disputar; já o Athletic Bilbau é oitavo com 52, a um do Villarreal, em posição de disputar a Liga Conferência e com uma partida a menos.O Valência, de Thierry Correia e, depois, Gonçalo Guedes, foi derrotado em casa, por concludente 3-0, pelo Bétis de Rui Silva e William Carvalho, com golos do avançado brasileiro Willian Jose, aos 57, de Sergio Canales, aos 87, e Borja Iglésias, aos 90.O Bétis é quinto, com 61, a três da posição da ‘champions’ ocupada pelos "colchoneros", sendo que o Valência é 10.º, com 44.