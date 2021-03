Barcelona goleia Huesca e já só está a quatro pontos do líder Atlético Madrid

A equipa catalã não desperdiçou a oportunidade de se aproximar da liderança do campeonato, aproveitando o empate sem golos do Atlético Madrid no terreno do Getafe, no sábado, e não deu hipóteses ao último classificado de discutir o resultado.



O inevitável Lionel Messi, que igualou o recorde de jogos pelos catalães de Xavi, com 767 jogos, abriu o marcador logo aos 13 minutos, com um excelente remate colocado de fora da área.



À passagem do minuto 35 foi a vez do internacional francês Antoine Griezmann dilatar a vantagem, servido por Pedri, com novo remate fantástico de fora da área, mas o Huesca ainda reentrou na discussão do resultado à beira do intervalo, aos 45+4, ao reduzir para 2-1, na cobrança de um penálti, pelo avançado Rafael Mir.



Na segunda parte, Óscar Mingueza marcou o terceiro golo, aos 53 minutos, e Lionel Messi bisou, aos 90, fechando o resultado, na sequência de uma assistência do internacional português Francisco Trincão, lançado em campo aos 69, a render Antoine Griezmann.



O Atlético Madrid segue na liderança com 63 pontos, seguido do FC Barcelona, com 59, do Real Madrid, com 57, e do Sevilha, com 51 (menos um jogo), enquanto o Huesca se mantém no último lugar da classificação, com 20.