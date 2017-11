Barcelona sofre para vencer Sevilha 2-1, mas mantém Valência a quatro pontos

Lusa 04 Nov, 2017, 21:49 / atualizado em 04 Nov, 2017, 21:49 | Futebol Internacional

Paco Alcácer (23 e 65) foi o improvável herói dos catalães, que viram o argentino Pizarro (59) empatar, num jogo em que Piqué atirou à trave (63) e Rakitic (81) pareceu travado em falta para penálti, não assinalado.



No primeiro tento, Alcácer aproveitou um erro da defesa para correr para a baliza e bater David Sória, sendo que no segundo surgiu na pequena área, entalado pelo guarda-redes e um defesa, a desviar o cruzamento de Rakitic na direita.



O Sevilha, que só a espaços equilibrou o encontro, tinha marcado na sequência de canto, no qual Pizarro surgiu solto na área.



A equipa de Ernesto Valverde soma agora 31 pontos, contra os 27 do surpreendente Valência, seguido Atlético de Madrid com 23 (pode ser igualado pelo Real Madrid de Cristiano Ronaldo, caso vença no domingo o Las Palmas em casa), enquanto o Sevilha é quinto com 19.



O Atlético de Madrid sofreu para vencer, por magro 1-0, na visita ao Corunha, com o único tento a ser marcado já nos descontos, por Thomas Partey.



Após toque ligeiro para o lado, em livre à entrada da área, o ganês salvou os 'colchoneros' de perder mais pontos, depois de três empates consecutivos, dois para a Liga e um outro com o modesto Qarabaq, que lhes complicou a vida na 'champions'.



O Deportivo, de Luisinho, que foi titular, é 16.º com 11 pontos.



O Alavés deixou, provisoriamente, a lanterna-vermelha, após triunfo, por 1-0, sobre o Espanyol, conseguido com tento solitário do colombiano Santos, logo no primeiro minuto.



Ao início da tarde, o Valência confirmou o melhor arranque da sua história, ainda sem derrotas, ao somar a sua sétima vitória seguida no campeonato, com 3-0 sobre o Leganes, mantendo assim o segundo lugar e a perseguição ao FC Barcelona.



Parejo (14), Rodrigo (71) e Santi Mina, de grande penalidade (82) fizeram o resultado perante uma defesa que até agora tinha concedido apenas cinco golos.