Barcelona soma segundo empate consecutivo mas continua confortável na liderança

O nulo no terreno do Getafe, equipa orientada por Quique Flores e na qual o português Domingos Duarte foi titular, segue-se ao conseguido na semana passada, na receção ao Girona, e à goleada sofrida por 4-0 frente ao eterno rival Real Madrid, na Taça do Rei.



O FC Barcelona, que procura conquistar o título que lhe foge há três épocas, lidera a La Liga, com 73 pontos, mais 11 do que o Real Madrid, segundo, que no sábado venceu o Cadiz, por 2-0.



O Atlético de Madrid, que joga ainda hoje e que na próxima jornada visita o FC Barcelona, é terceiro, com 57 pontos.