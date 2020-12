Barcelona vence 3-0 em Valladolid com recorde de Messi

Com este registo, superou o "rei" Pelé, que conseguiu menos um golo na sua longa carreira pelo Santos, com 659 desafios: Gerd Muller completa o pódio, com 573 golos em 616 jogos pelo Bayern Munique.Com Trincão sem sair do banco "blaugrana", o que aconteceu pela primeira vez neste campeonato, e Jota titular nos anfitriões, Messi abriu o jogo com o cruzamento perfeito para a cabeça de Lenglet, que acabou com a resistência do Valladolid.O argentino também descobriu o norte-americano Sergino Dest, que cruzou na direita para a emenda, na pequena área, de Braithwaite, numa primeira parte de domínio total.O Valladolid subiu de rendimento na etapa complementar, porém, o golo de Messi, após calcanhar do jovem Pedri, sentenciou a partida.





Atlético de Madrid passa Natal no comando







Horas antes, o Atlético de Madrid venceu por 2-0 na visita à Real Sociedad, garantindo que vai passar o Natal na liderança isolada da prova.Este êxito deixa os "colchoneros" com 32 pontos nos 13 desafios que já disputou, mais três do que o Real Madrid, com 14 encontros realizados, e seis do que Real Sociedad e Villarreal.O desafio começou a ser desbloqueado em lance de bola parada, aos 49 minutos, em livre de Carrasco, ao qual Mário Hermoso correspondeu com cabeceamento vitorioso.

A partida ficou decidida aos 74, em lance de insistência concluído com uma "bomba" de Marcos Llorente, em bola solta na zona frontal.