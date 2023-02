Barcelona vence Bétis e reforça liderança da La Liga

No Estádio Benito Villamarín, os catalães adiantaram-se no marcador aos 65 minutos, por intermédio do brasileiro Raphinha, antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting, e dilataram a vantagem aos 80, através do regressado polaco Robert Lewandowski, melhor marcador da prova, com 14 golos.O Bétis, que contou com o internacional português William Carvalho de início, ainda esboçou uma reação e reduziu aos 85 minutos, graças a um autogolo de Jules Koundé, mas a formação comandada por Xavi Hernández não deixou escapar o triunfo.Esta foi a quarta vitória seguida do FC Barcelona na La Liga e a nona nos últimos 10 jogos no campeonato, que permite aos catalães seguirem confortáveis no primeiro lugar, com 50 pontos, mais oito do que o segundo, o rival Real Madrid, que vai receber o Valência esta quinta-feira, também em jogo em atraso da ronda 17.Já o Bétis, atrasou-se na luta por um lugar de acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época e ocupa a sexta posição, com 31 pontos, os mesmos do Villarreal, quinto, e a três do Atlético de Madrid, quarto.