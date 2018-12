Barcelona vence dérbi com o Espanyol e reforça liderança em Espanha

Lusa Comentários 08 Dez, 2018, 22:57 | Futebol Internacional

O avançado argentino abriu e fechou a contagem com dois livres diretos irrepreensíveis (17 e 65 minutos), e ainda fez a assitência para segundo golo, apontado pelo francês Dembelé (26), enquanto o uruguaio Luis Suárez fez o 3-0 com que se atingiu o intervalo no RCDE Stadium.



Messi saltou a para a liderança dos marcadores em Espanha, com 11 golos, igualando o uruguaio Stuani, do Girona, e ajudou o 'Barça' a ganhar novo fôlego no comando, já que esta segunda vitória seguida permitiu aos catalães tirar o melhor proveito da igualdade do Sevilha em Valência (1-1).



Os catalães passaram a somar 31 pontos, contra os 28 da equipa andaluza, que se deixou igualar pelo Atlético de Madrid.



Quando já contava o segundo minuto de descontos no Mestalla, o Valência desviou o Sevilha do caminho da vitória e da liderança, com Diakhaby a fazer o 1-1.



Com Gonçalo Guedes, que tem tido problemas físicos, a titular no Valência, e André Silva no Sevilha, as equipas defrontavam-se com cenários distintos, os da casa na segunda metade da tabela, e os visitantes perto do topo.



Foi o Sevilha a ter o jogo na mão, com a vantagem dada por Pablo Sarabia aos 55 minutos, o que colocava a equipa na frente do campeonato, a aguardar pelo desfecho do dérbi da Catalunha.



Com os andaluzes mais esclarecidos e com melhor controlo de bola, o Valência optou por saídas em contra-ataque, mas acabou por ser uma bola parada a dar o empate, num livre descaído no lado direito, já nos descontos.



O empate veio premiar a equipa da casa, com Diakhaby, de cabeça, a ser mais forte do que os centrais contrários e a fazer o 1-1, aos 90+2, para desalento da equipa de Sevilha.



O resultado, num jogo em que Gonçalo Guedes saiu aos 61 minutos, deixa Sevilha em igualdade com o Atlético de Madrid, que mais cedo venceu o Alavés, por 3-0, com golos de Kalinic (25), Griezmann (82) e Rodrigo (87).



No domingo, o Real Madrid pode capitalizar o desaire do Alavés e passar para o quinto lugar, com 26 pontos, hipótese que será realidade se os ‘merengues’ vencerem no terreno do Huesca, último classificado.