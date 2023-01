Basaksehir anuncia contratação do central português Edgar Ié

"O nosso clube assinou um contrato de uma época e meia com o futebolista português Edgar Miguel Ie, nascido na Guiné-Bissau, que irá envergar a camisola 51. Damos as boas-vindas a Edgar Miguel Ie e à sua família e desejamos-lhe sucesso com a nossa camisola", pode ler-se na nota publicada pelo Basaksehir no respetivo 'site'.



Edgar Ié fez a formação no Sporting e estava sem clube desde janeiro de 2022, quando rescindiu contrato com o Trabzonspor, também da Turquia, poucos dias após ter sido operado a uma lesão grave num joelho.



O central conta ainda com uma internacionalização AA, frente à Arábia Saudita, no estádio do Fontelo, em Viseu, quando Fernando Santos o lançou em campo, aos 55 minutos, a render Pepe, além de 12 nos sub-21, 14 nos sub-20, nove nos sub-19, quatro na seleção olímpica, duas nos sub-18, e uma na seleção B.