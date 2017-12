Basaksehir vence e assume liderança da liga turca

Lusa 03 Dez, 2017, 16:59 / atualizado em 03 Dez, 2017, 16:59 | Futebol Internacional

Em Istambul, o moldavo Epureanu marcou o único golo da partida, aos 57 minutos, e deu a vitória ao Basaksehir, que aproveitou da melhor da forma a derrota de sábado do Galatasaray no terreno do Besiktas (3-0).



Com este triunfo, o emblema da capital turca passou a liderar o campeonato, com um ponto de vantagem sobre o Galatasaray, agora segundo classificado, e mais quatro que o Besiktas, terceiro, equipa de Pepe e Ricardo Quaresma.



O Basaksehir recebe na quinta-feira o Sporting de Braga, na sexta e última jornada do Grupo C da Liga Europa. Os minhotos lideram o agrupamento, com 10 pontos, e já garantiram o apuramento, enquanto os turcos são terceiros classificados, com cinco.