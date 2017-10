Partilhar o artigo Basileia, adversário do Benfica, empata 0-0 com o Zurique na liga suíça Imprimir o artigo Basileia, adversário do Benfica, empata 0-0 com o Zurique na liga suíça Enviar por email o artigo Basileia, adversário do Benfica, empata 0-0 com o Zurique na liga suíça Aumentar a fonte do artigo Basileia, adversário do Benfica, empata 0-0 com o Zurique na liga suíça Diminuir a fonte do artigo Basileia, adversário do Benfica, empata 0-0 com o Zurique na liga suíça Ouvir o artigo Basileia, adversário do Benfica, empata 0-0 com o Zurique na liga suíça