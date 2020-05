BATE Borisov vence quarta Taça da Bielorrússia ao bater na final o Dinamo Brest

O BATE Borisov conquistou hoje a quarta Taça da Bielorrússia de futebol e tornou-se a equipa com mais títulos na competição, ao vencer na final o Dínamo Brest por 1-0, com um golo nos derradeiros instantes do prolongamento.