Bayer Leverkusen afasta Eintracht Frankfurt da Taça da Alemanha

Os visitantes até se adiantaram no marcador, logo aos seis minutos, com o avançado alemão Amin Younes a fazer o primeiro golo da partida, após assistência do ponta-de-lança luso, mas, aos 27, o atacante argentino Lucas Alario, de penálti, repôs a igualdade.



Os restantes golos do jogo só surgiram no segundo tempo, com o defesa do Burkina Faso Edmond Tapsoba a faturar aos 49, e com o avançado francês Moussa Diaby a "bisar", aos 67 e aos 87, e a carimbar a passagem do Bayer Leverkusen para os ‘oitavos' da taça alemã.



Na próxima ronda, o conjunto treinado pelo holandês Peter Bosz vai enfrentar o RW Essen, do quarto escalão, que deixou pelo caminho o Fortuna Dusseldorf, da segunda divisão alemã.