Bayer Leverkusen atrasa-se na luta pelo título com derrota 2-1 em Frankfurt

O avançado internacional português viu a sua equipa ficar em desvantagem, logo aos 10 minutos, com golo do médio Nadiem Amiri, porém a reviravolta começou aos 22 minutos, com tento de Amin Younes.



A sorte bafejou os anfitriões, que passaram, definitivamente, para a frente aos 54, com autogolo do jovem defesa Edmond Tapsoba, do Burkina Faso.



Aos 82, mais sorte para Hinteregger, pois o corte do central do Frankfurt foi à quina no poste com a trave, gorando-se o empate, com os azares distribuídos.



O Bayer Leverkusen mantém assim os 28 pontos, os mesmos do Leipzig, que, ao início da noite, visita o Estugarda, e a dois do líder Bayern Munique, que no domingo recebe o Mainz.



O Frankfurt soma agora 20 pontos e partilha o oitavo lugar com o Friburgo, que foi ganhar por 3-1 a casa do Hoffenheim, que mantém os 15 pontos.



O Union Berlim continua a surpreender, desta vez impondo-se por 2-0 na visita ao Werder Bremen, com golos do holandês Sheraldo Becker, aos 12 minutos, e do nigeriano Taiwo Awoniyi, aos 28.



O conjunto da capital tem 24 pontos e reparte o quarto lugar com o Wolfsburgo, que no domingo joga em Dortmund.



O Borussia Mönchengladbach valeu-se de tento solitário do suíço Breel Embolo, aos 58, para ganhar em casa do Arminia Bielefeld e ficar a um ponto do sexto lugar do Dortmund, que tem 22 e acesso à última vaga com direito à Liga Europa: o rival é antepenúltimo, em posição de descida.



O brasileiro Iago marcou, aos 22 minutos, o único golo com que o Augsburgo venceu no reduto do Colónia, que deixa os anfitriões com 11 pontos, somente um ponto acima da linha de água.



Além do Estugarda-Leipzig, hoje disputa-se também o Hertha Berlim-Schalke 04.