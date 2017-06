Bayer Leverkusen contrata treinador Heiko Herrlich

Lusa 09 Jun, 2017, 13:32 | Futebol Internacional

Schmidt foi demitido devido aos maus resultados do clube, que terminou o campeonato no 12.º lugar, com o cargo de técnico a ser ocupado interinamente por Tayfun Korkut até ao final da temporada.



"Quero agradecer ao clube a confiança depositada em mim. Farei tudo para recolocar o clube nos lugares que merece", disse o novo técnico, citado no sítio oficial do Bayer Leverkusen na Internet.



O antigo avançado internacional, de 45 anos, representou o Bayer como jogador, entre 1989 e 1993, antes de alinhar por Borussia Mönchengladbach, entre 1993 e 1995, e Borussia Dortmund, entre 1995 e 2004, e nunca orientou um clube do primeiro escalão germânico.



O novo treinador do Bayer Leverkusen comandoyu na última época o Jahn Regensburg, que vai disputar os 'play-off' de promoção à segunda liga alemã.



"Gosta de um futebol atrativo e ofensivo, que encaixa nas nossas expectativas. Temos a certeza que, com esta equipa, Heiko vai desempenhar um grande papel na próxima época", comentou, por seu turno, o diretor desportivo do Bayer Leverkusen, Rudi Voeller.