Bayer Leverkusen ganha e está mais perto da "Champions"

Em sentido inverso, o Leipzig começa a ficar com o acesso à "Champions" em risco, já que ao perder por 3-1 na visita ao Borussia Mönchengladbach se mantém no quinto posto, a um ponto do quarto.Com o primeiro lugar seguro pelo Bayern Munique e o segundo firme na posse do Borussia Dortmund, a luta pelas outras duas vagas para a Liga dos Campeões está intensa entre Leverkusen (58 pontos), Friburgo (55), Leipzig (54), Colónia (52) e Union Berlim (51).Ontem (segunda-feira), a formação de Frankfurt, com Gonçalo Paciência a titular, acabou por ser superada com mérito em Leverkusen. O avançado português viria a ser substituído aos 82 minutos, pelo japonês Kamada, quando o resultado já estava feito.O brasileiro Paulinho, aos 18 minutos, e o goleador checo Patrik Schick, aos 51, fizeram os golos da formação da casa, ambos a passe do francês Diaby.Schick, com 22 golos, é o segundo melhor marcador da Bundesliga, registo só superado pelos 34 do polaco Robert Lewandowski, do Bayern.No Borussia-Park, a responsabilidade de ponta-de-lança também foi confiada a um português - André Silva, do Leipzig, que sairia aos 65 minutos para dar lugar ao dinamarquês Yussuf Poulsen.Muito ativo enquanto esteve em jogo, fez a assistência, aos 36 minutos, para o golo do francês Christophe Nkunku.Não bastou, já que o Borussia por três vezes chegou ao golo, através do suíço Breel Embolo (17) e de Jonas Hofmann (45+2 e 77).O domínio da equipa da casa não teve contestação e o 3-1 chegou quando jogavam em inferioridade numérica, por expulsão do suíço Elvedi, aos 64 minutos.