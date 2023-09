Bayer Leverkusen goleia Darmstad e isola-se na liderança da Bundesliga

A vitória começou a ser construída pelo golo inaugural do avançado nigeriano Victor Boniface, aos 21 minutos, mas só se avolumou na segunda parte, na qual o Bayer fez quatro golos sem resposta.



O Darmstad, que subiu esta época à Bundesliga, ainda conseguiu restabelecer a igualdade a um golo no primeiro tempo, aos 25 minutos, pelo avançado sueco Óscar Vilhelmsson, mas não resistiu à segunda parte 'demolidora' dos 'farmacêuticos'.



Com este triunfo, o Bayer Leverkusen somou a terceira vitória consecutiva e lidera isolado o campeonato, com nove pontos, podendo apenas ser alcançado na liderança pelo Bayern Munique, que hoje joga em Mönchengladbach, e pelo Union Berlim (adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões), que recebe no domingo o Leipzig.



Nos outros jogos de hoje, destaque para o golo do avançado português Tiago Tomás, do Wolfsburgo, que abriu o marcador no jogo em Hoffenheim, aos 36 minutos, mas não evitou a reviravolta no marcador por parte da equipa da casa, que venceu por 3-1.



De realçar, ainda, a goleada do Estugarda na receção ao Friburgo, por 5-0, enquanto o Werder Bremen também goleou na receção ao Mainz, por 4-0, e o Augsburgo empatou em casa a dois golos com o Bochum.